Svarbus Giannio padėjėjas pasirašė maksimalų kontraktą

Shamsas Charania pranešė, kad vieni iš lygos favoritų susitarė su Jrue Holiday'umi dėl ketverių metų 160 mln. JAV dolerių vertės kontrakto.

Amerikietis Milvokio klube rungtyniauja nuo 2020-ųjų, o prieš tai ne vienerius metus atstovavo Filadelfijos „76ers“ bei Naujojo Orleano „Pelicans“ ekipoms.

Milwaukee star guard Jrue Holiday and the Bucks have agreed to a four-year maximum contract extension worth up to $160 million, his agent Jason Glushon of @GlushonSM told @TheAthletic @Stadium.