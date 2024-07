Suskaičiavome: štai, kiek per mėnesį uždirba kiekvienas Lietuvos rinktinės narys

Tarp dvyliktuko narių Puerto Rike nėra Jono Valančiūno, kuris olimpinę atranką buvo priverstas praleisti dėl dalyvavimo NBA laisvųjų agentų rinkoje.

Jeigu Lietuvos rinktinė šią savaitę Puerto Rike pačiups kelialapį į Paryžių, su Vašingtono „Wizards“ susitaręs J. Valančiūnas turėtų prisijungti prie rinktinės ir ruoštis olimpinės žaidynėms.

Kol lietuviai siekia sau prasimušti langą į olimpinį krepšinio turnyrą, naujienų portalas tv3.lt nusprendė paskaičiuoti, kiek artėjantį sezoną uždirbs kiekvienas Lietuvos rinktinės narys.

Svarbūs krepšininkų atlyginimų niuansai

Svarbu paminėti, kad Europoje, skirtingai nei NBA, krepšininkų atlyginimai nėra skelbiami viešai, todėl žemiau nurodytos apytikslės sumos, kiek žaidėjai turėtų uždirbti 2024–2025 m. sezone.

Jeigu žaidėjas šiuo metu yra be kontrakto, nurodoma dabartinė jo rinkos vertė arba suma, kurią jis uždirbo 2023–2024 m. sezone.

Taip pat svarbu paminėti, kad Europoje mokesčius už žaidėjus sumoka klubai, todėl jų algos nurodytos „į rankas“.

Tuo metu NBA žaidėjai mokesčius turi susimokėti patys, todėl nuo jų kontraktų sumų reiktų „nurašyti“ maždaug pusę sumos.

Siekiant lygiavertės valiutos, J. Valančiūno ir Domanto Sabonio algas iš JAV dolerių konvertavome į eurus.

Europoje sezono algą įprasta skaidyti į dešimt mėnesių – būtent tiek trunka sezonas skaičiuojant pasiruošimo stovyklą.

Geriausioms NBA komandoms sezonas išsitęsia nuo rugsėjo pabaigoje prasidedančios treniruočių stovyklos iki finalų birželio viduryje. Tiesa, abu NBA lietuviai praėjusį sezoną nepateko į atkrintamąsias, todėl jiems sezonas baigėsi balandžio viduryje.

Daugiausiai artėjantį sezoną uždirbsiantis Lietuvos rinktinės narys bus Domantas Sabonis. 28-erių krepšininkas 2024–2025 m. „į rankas“ uždirbs 20,25 mln. JAV dolerių arba 18,74 mln. eurų.).

Jeigu skaičiuotume vien pasiruošimo stovyklą ir reguliarųjį sezoną (spalis–balandis), D. Sabonis per vieną mėnesį uždirbs 2,67 mln. eurų „į rankas“.

Mažiausiai artėjantį sezoną turėtų uždirbti Vilniaus „Rytui“ priklausantis Ąžuolas Tubelis (apie 100 tūkst. eurų arba 10 tūkst. per mėnesį).

Rokas Jokubaitis („Barcelona“, apie 350 tūkst. per sezoną)

Rokas Jokubaitis „Barcelonoje“ rungtyniauja nuo 2021 m. Lietuvio kontraktas su Katalonijos kubu galioja iki 2025 m. vasaros. Tiesa, egzistuoja tikimybė, kad lietuvis gali pakeisti komandą, tačiau tam reikia, kad naujas klubas už R. Jokubaitį sumokėtų išpirką.

Lukas Lekavičius („Žalgiris“, apie 350 tūkst. per sezoną)

2022 m. balandį Kauno „Žalgiris“ su Luku Lekavičiumi pasirašė naują trejų metų kontraktą, pagal kurį per metus įžaidėjas turėtų uždirbti maždaug po 350 tūkst. eurų arba 35 tūkst. per mėnesį.

Praėjusį sezoną L. Lekavičius sunkiai rado vietą Kazio Maksvyčio ir Andrea Trinchieri schemose. Labai gali būti, kad 30-mečio Luko laukia paskutinysis sezonas „Žalgiryje“. Bent jau šiame karjeros etape.

Deividas Sirvydis („Žalgiris“, apie 250 tūkst. per sezoną)

„Žalgirio“ naujokas, praėjusį sezoną rungtyniavęs Panevėžio „Lietkabelyje“, savo vertę pasikėlė daugiau nei dvigubai. Panevėžyje vilnietis uždirbo apie 10 tūkst. eurų per mėnesį, o „Žalgiryje“ gynėjo alga sieks maždaug 25 tūkst. eurų per mėnesį.

Tomas Dimša („Žalgiris“, apie 250 tūkst. per sezoną)

Tomas Dimša 2023 m. vasarą su „Žalgiriu“ pasirašė kontraktą pagal formulę „2+1“.

Tai reiškia, kad Kauno klubas turi finansinių įsipareigojimų T. Dimšai mažiausiai iki 2025 m. vasaros, o tada bus sprendžiama, ar abiem pusėms dar verta tęsti bendradarbiavimą.

Marius Grigonis („Panathinaikos“, apie 1,16 mln. eurų per sezoną)

Naujai iškeptas Eurolygos čempionas su Atėnų „Panathinaikos“ naują trejų metų kontraktą pasirašė šių metų balandį. Pagal jį M. Grigonis vidutiniškai kasmet uždirbs maždaug po 1,16 mln. eurų. Bendra kontrakto vertė – 3,5 mln. eurų.

Verta paminėti, kad tai didžiausias kontraktas tarp visų Eurolygos lietuvių. 30-metis M. Grigonis išgyvena savo karjeros piką, todėl nieko stebėtino, kad kūrybingas gynėjas yra vertinamas pačių turtingiausių Europos klubų.

Tadas Sedekerskis („Baskonia“, apie 800 tūkst. per sezoną)

Baskų klube beveik visą savo karjerą praleidęs Tadas Sedekerskis šį pavasarį atnaujino sutartį „Baskonia“, pasirašydamas šiais laikais neiprastai ilgą 5 metų kontraktą. Jo vertė – 4 milijonai eurų, o tai vidutiniškai per sezoną sudaro 800 tūkst. eurų.

26-erių žaidėjas įsipareigojo savo auksinius metus praleisti Baskonijoje ir už tai yra dosniai atlyginamas.

Edgaras Ulanovas („Žalgiris“, apie 750–800 tūkst. eurų per sezoną)

Lygiai prieš metus, 2023 m. liepos 5 d., „Žalgiris“ pranešė, kad su komandos kapitonu Edgaru Ulanovu pasirašė naują 4 metų kontraktą. Kapitonas artėjantį sezoną turėtų uždirbti maždaug 750–800 tūkst. eurų arba 80 tūkst. eurų per mėnesį.

Tai yra labai solidūs pinigai, o ilgametis žalgirietis juos atidirba su kaupu. Labai gali būti, kad tai paskutinis toks didelis E. Ulanovo kontraktas, kadangi 2027 m. vasarą žalgiriečiui bus jau 35-eri.

Arnas Butkevičius („Žalgiris“, apie 300–350 tūkst. eurų per sezoną)

Arnas Butkevičius baigė antrąjį savo sezoną „Žalgiryje“. Tiesa sakant, šis sezonas buvo prastesnis nei pirmasis, kadangi 31-erių krepšininką kankino traumos, dėl kurių jis didžiąją sezono dalį taip ir nepagavo savo pikinės formos.

A.Butkevičiaus kontraktas su daugkartinių LKL čempionų klubu galioja iki 2025 m. vasaros. Jeigu A. Butkevičius nori užsitarnauti panašų kontraktą ir likti Lietuvoje, artėjantį sezoną krepšininkui būtina išvengti traumų ir sužaisti solidų sezoną.

Mindaugas Kuzminskas (be klubo, rinkos vertė apie 350–400 tūkst. eurų)

Praėjusį sezoną Mindaugas Kuzminskas buvo vienas Atėnų AEK lyderių ir netgi pasiekė karjeros rezultatyvumo rekordą, kai Čempionų lygoje pelnė 40 taškų.

Praėjusį sezoną 34-erių lietuvis Graikijoje uždirbo apie 350–400 tūkstančių eurų arba 35–40 tūkst. eurų per mėnesį.

Kaip teisingai pastebi pats lietuvis, sulaukus veteraniško amžiaus tokie kontraktai nesimėto. M. Kuzminskas į rinktinę jau tradiciškai atvyko neturėdamas kontrakto, tačiau turi puikią galimybę dar labiau pasikelti savo vertę olimpiniame atrankos turnyre ir, tikėkimės, olimpinėse žaidynėse.

Ąžuolas Tubelis („Rytas“, apie 100 tūkst. eurų per sezoną)

Vilniaus „Rytas“ su Ąžuolu Tubeliu trejų metų kontraktą pasirašė 2023 m. lapkritį. Krepšininkas buvo paskolintas Klaipėdos „Neptūnui“ ir tapo naudingiausiu LKL sezono žaidėju.

Nors buvo kalbų, kad Ą. Tubelio kontraktas gali būti išpirktas, viskas krypsta link to, kad artimiausius du sezonus vilnietis praleis gimtojo miesto klube. Per sezoną LKL čempionų gretose Ą. Tubelis turėtų uždirbti apie 100 tūkstančių eurų arba 10 tūkst. per mėnesį.

Donatas Motiejūnas („AS Monaco“, apie 800 tūkst. per sezoną)

Praėjusį sezoną Donatas Motiejūnas „AS Monaco“ ekipoje uždirbo apie 800 tūkstančių eurų. Panašią kainą rinkoje aukštaūgis turėtų išlaikyti ir artėjančiame 2024–2025 m. sezone.

Tiesa, savo sugebėjimus 33-ejų krepšininkas jau gali demonstruoti kitame Eurolygos klube. Nors D-Mo vis dar turi metus galiojantį kontraktą su Monako kunigaikštystės klubu, lietuvis labai rimtai svarsto patrauklų Milano „Emporio Armani“ variantą.

Jonas Valančiūnas („Wizards“, 4,4 mln. eurų „į rankas“ per sezoną)

Per trejus artimiausius metus J. Valančiūnas turėtų uždirbti 30 milijonų JAV dolerių. Tiesa, reiktų pabrėžti, kad maždaug pusę šios sumos reiktų „nurašyti“ mokesčiams.

Artėjantį sezoną krepšininkas „prieš mokesčius“ uždirbs 9,5 mln. JAV dolerių arba 8,79 mln. eurų.

2025–2026 m. sezone JV turėtų uždirbti 10 mln. JAV dolerių, o 2026–2027 m. – 10,5 mln. JAV dolerių.

Domantas Sabonis („Kings“, 18,74 mln. eurų „į rankas“ per sezoną)

Sakramento „Kings“ ir Lietuvos rinktinės lyderis Domantas Sabonis su Kalifornijos klubu praėjusiais metais pasirašė naują kontraktą, kuris galios iki pat 2028 m. vasaros. Per 2023–2028 m. laikotarpį krepšininkas susižers 217 mln. JAV dolerių arba 200,82 mln. eurų. Reiktų priminti, kad šios sumos nurodomos dar neatskaičius mokesčių, kaip ir įprasta NBA lygoje.

Artėjantį sezoną D. Sabonis uždirbs 40,5 mln. JAV dolerių (37,48 mln. eurų). Atskaičius mokesčius, artėjantį sezoną 28-erių krepšininkas „į rankas“ uždirbs 20,25 mln. JAV dolerių arba 18,74 mln. eurų.)