Karjeros rekordą gerinęs Marius Grigonis nagrinėjo rinktinės žaidimą: „Nieko labai gero, nieko labai blogo“

Eurolygos čempionas pirmoje mačo pusėje jau buvo įmetęs 16 taškų, o iš viso rungtynėse pelnė 21 tašką (4/7 trit.). Jam tai buvo rezultatyviausios rungtynėse atstovaujant rinktinei. 19 taškų jis buvo surinkęs 2019 metų pasaulio krepšinio čempionate.

Būtent M. Grigonio geras žaidimas antrajame kėlinyje padėjo pabėgti, o vėliau tą padaryti dar kartą po didžiosios pertraukos.

Nors po mačo kalbėjęs gynėjas sakė, kad lietuviai nežaidė gero krepšinio, bet pergalė yra pergalė.

„Nežaidėme geriausio krepšinio, bet reikia tiesiog laimėti. Toks jau yra šis turnyras. Nieko labai gero, nieko labai blogo“, – sakė M. Grigonis.

Marius Grigonis scores his team leading 10th point late in Q2 against Mexico.#LTUbasketball #mesuzlietuva #FIBAOQT pic.twitter.com/R39C1zrWfV