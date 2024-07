Antroje mačo pusėje pabėgusi Lietuvos krepšinio rinktinė olimpinę atranką pradėjo pergalingai

Lietuviams mačo pradžioje teko patirti šaltą dušą, kai Meksika rungtynes pradėjo spurtu 0:9.

Kazys Maksvytis minutės pertraukėlės neprašė, bet ir be to lietuviai gana greitai susikaupė ir po sėkmingų atakų netrukus rezultatą išlygino 11:11.

Pirmąjį kėlinį pavyko laimėti, bet skirtumas buvo tik 29:26 Lietuvos naudai.

Antrojo kėlinio pradžioje meksikiečiai vėl buvo persvėrę rezultatą, bet tada Marius Grigonis surengė benefisą ir po jo aštuonių taškų iš eilės mūsiškiai pirmavo jau 47:35.

Per pirmą mačo pusę M. Grigonis iš viso buvo įmetęs 16 taškų.

Tačiau prasta gynyba neleido išlaikyti persvaros, o meksikiečiai atrodė kovingai ir čia pat po gerų jų atakų skirtumas ėmė mažėti, o su sirena pataikytas dvitaškis lėmė, kad lietuviai po pirmosios mačo pusės pirmavo tik 49:44.

Visgi Lietuvos rinktinė į priekį nurūko po pertraukos. M. Grigonis pataikė kelis metimus, tritaškį pridėjo A. Butkevičius (57:44).

Nuo tada skirtumas ėmė tik augti ir lietuviai užtikrintai kontroliavo rungtynių eigą. Prieš lemiamą ketvirtį lietuviai pirmavo jau 83:61.

