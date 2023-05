Sugniuždytas „Liverpool“ lyderis apie prarastą vietą Čempionų lygoje: „Nuvylėme jus ir save“

„Manchester United“ pergalė 4:1 prieš „Chelsea“ ketvirtadienį sutrypė „Liverpool“ viltis kitą sezoną iškovoti vietą pagrindinėse Europos klubų varžybose. Juergeno Kloppo auklėtiniai, likus žaisti vienerias rungtynes, užima penktąją vietą, nuo pirmojo ketvertuko atsilikdami keturiais taškais.

Praėjusį sezoną „Liverpool“ vos tašku atsiliko nuo „Premier“ lygos čempionų „Manchester City“, tačiau dėl traumų ir prastos formos nesugebėjo mesti iššūkio šiame sezone.

„Esu visiškai sugniuždytas, – socialiniame tinkle „Twitter“ sakė M. Salah. „Tam nėra absoliučiai jokio pasiteisinimo. Turėjome viską, ko reikėjo, kad patektume į kitų metų Čempionų lygą, bet mums nepavyko.

Mes esame „Liverpool“ ir patekimas į varžybas yra minimumas. Atsiprašau, bet dar per anksti džiuginančiam ar optimistiškam įrašui. Nuvylėme jus ir save.“

