Su dvigubu dubliu flirtavęs Buzelis vėdė „Bulls“ į pergalę ir užfiksavo sezono rekordą

Matas Buzelis nugalėtojų gretose per 29 minutes pelnė 17 taškų (4/6 dvit., 3/7 trit.), atkovojo 9 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, tačiau po sykį suklydo ir prasižengė.

9 atkovoti kamuoliai yra lietuvio sezono rekordas ir šiąnakt jis buvo arti pirmojo NBA karjeros dvigubo dublio.

Lietuvis taip pat pranoko Suomijos krepšinio žvaigždę Lauri Markkaneną tiek pagal pelnytus taškus, tiek pagal atkovotus kamuolius.

23 minutes aikštėje praleidęs L. Markkanenas pelnė 16 taškų ir atkovojo 2 kamuolius, taip pat pataikė vos 1 tritaškį iš 8.

Matas Buzelis with the strong take AND impressive mid-air adjustment for the finish! pic.twitter.com/MnbTAeNjmo