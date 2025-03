Čiurną susižeidęs Domantas Sabonis nebaigė rungtynių prieš „Grizzlies“

Domantas Sabonis dėl čiurnos traumos nebaigė rungtynių. Jis čiurną susižeidė trečiajame kėlinyje verždamasis link krepšio. Kol kas neaišku, kokio tai rimtumo trauma.

Lietuvis neseniai nežaidė dėl pakinklinės sausgyslės traumos.

Be to, pirmajame kėlinyje aukštaūgis dar susitrenkė galvą su Luke'u Kennardu. Jam teko susiųsti žaizdą.

D.Sabonis per 12 žaidimo minučių įmetė 6 taškus (3/4 dvit., 0/1 baud.), sugriebė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, bet padarė 1 klaidą.

Domantas Sabonis injures his ankle early in the 2nd half against the Grizzlies this evening



Had to be helped to the locker room and did not return



Dough Christie's reaction says it all@CBSSacramento pic.twitter.com/LXOlqQIf6e

