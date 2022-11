Solidūs čempionai: šaltą dušą gavę prancūzai Australijai smogė su kaupu

Šiose rungtynėse 36-erių veteranas Olivier Giroud pelnė du įvarčius susilygino su legendiniu Thiery Henry.

Tai yra pirmasis kartas nuo 2006 m., kai titulą ginanti komanda pasaulio čempionate startuoja pergalingai.

Prancūzija į vartų stačiakampį pataikė 6 kartus, o Australija – vos vieną. Iškalbinga ir dar viena statistikos eilutė – titulą ginantys prancūzai blokavo net 10 varžovų smūgių, o australai nė karto.

Prancūzija prie kampinio gairelės svečiavosi net 8 kartus, tuo metu Australija kampinį kėlė vos sykį.

Tiesa, mačo pradžia prancūzams nieko gero nežadėjo. 9 min. po ilgo Mathew Leckie perdavimo į priekį nuskuodęs Craigas Goodwinas puikiu smūgiu Okeanijos atstovus išvedė į priekį

Australai netrukus galėjo pasinaudoti situacija ir sutrikusiems prancūzams įmušti antrąjį įvartį, tačiau Mitchello Duke'o smūgiuotas kamuolys praskriejo visiškai šalia virpsto.

Australia are the only nation to score against France in the last two World Cup group stages. 🇦🇺 pic.twitter.com/Oq79fMhtL0