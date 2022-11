Katare marškinėlius su vaivorykšte vilkėjęs JAV žurnalistas susilaukė nemalonumų – trumpam buvo sulaikytas

Žiniasklaidos tinkle CBS dirbantis žurnalistas vilkėjo tokius marškinėlius, norėdamas parodyti solidarumą LGBTQ+ bendruomenei per varžybas vykusias Kataro Ahmad bin Ali stadione. Katare homoseksualumas yra draudžiamas įstatymais.

Bandydamas patekti į stadioną, G. Wahl buvo sustabdytas apsaugos darbuotojų. Jie teigė, kad tokie marškinėliai yra draudžiami. Taip pat, kai žurnalistas incidentu bandė pasidalinti savo „Twitter“ paskyroje, iš jo buvo atimtas ir telefonas.

G. Wahl buvo sulaikytas 25 minutes ir jam buvo liepta nusivilkti marškinėlius, nes jie, anot apsaugos darbuotojų, buvo „politiški“.

„Man viskas gerai, tačiau tai buvo nereikalingas išbandymas. Esu žiniasklaidos centre ir vis dar vilkiu marškinėlius. Buvau suimtas beveik pusvalandžiui. Pirmyn gėjai“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė G. Wahl.

I’m OK, but that was an unnecessary ordeal. Am in the media center, still wearing my shirt. Was detained for nearly half an hour. Go gays 🌈 https://t.co/S3INBoCz89