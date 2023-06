Skandalai tęsiasi: NBA talismaną į ligoninę išsiuntęs McGregoras kaltinamas seksualiniu priekabiavimu

Teisiniame laiške, kuriame išdėstyti įtarimai, teigiama, kad tariamas užpuolimas įvyko arenos, kurioje vyko NBA rungtynės vonios kambaryje.

„Įtarimai yra melagingi. J. McGregoras nėra įbaugintas“, – sakė C. McGregorui atstovaujantis advokatas.

Majamio miesto policija pranešė, kad buvo pradėtas tyrimas.

UFC išleido pranešimą, kuriame teigė žinanti apie kaltinimus ir renkanti daugiau informacijos. NBA finalo rungtynes ​​surengusi Majamio „Heat“ taip pat pranešė, kad atlieka išsamų tyrimą.

Moters advokatas Arielis Mitchellas sakė, kad jo klientė stebėjo ketvirtąsias NBA finalo rungtynes ​​birželio 9 d., penktadienį, prieš įvykstant įtariamam incidentui.

REKLAMA

REKLAMA

Teisiniame laiške A. Mitchellas tvirtino, kad NBA ir Majamio „Heat“ apsaugininkai moterį privertė eiti į vyrų tualetą, o ten C. McGregoras ją seksualiai prievartavo.

REKLAMA

Laiške teigiama, kad moteris sugebėjo išsivaduoti iš vonios kambario, tačiau paliko savo piniginę, kurią vėliau atsiėmė iš apsauginių.

Primename, jog C. McGregoro pasirodymas NBA finale nuskambėjo pasaulio žiniasklaidos antraštėse po to, kai airis čempionas per pertrauką smūgiavo į Majamio „Heat“ talismaną.

Talismano vaidmenį atliekantis asmuo po incidento buvo nuvežtas gydytis į vietinę ligoninę, pranešė „Athletic“.