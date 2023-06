Vezenkovas po Graikijos lygos finalo neslėpė nusivylimo šalies sirgaliais: „Tokie dalykai nėra tinkami sportui“

Ketvirtadienio vakarą buvo nutrauktos Graikijos lygos finalo rungtynės dėl Atėnų „Panathinaikos“ sirgalių siautėjimo.

„Olympiacos“ tuo metu pirmavo 63:35 ir pripažinta Graikijos lygos čempione.

„Mes, kaip krepšininkai, tikrai norėtume užbaigti rungtynes. Tokie dalykai nėra tinkami sportui, tai buvo vyšnaitė ant torto. Prieš metus dėl fanų smurto netekome vaiko, ko dar reikia, kad visa tai baigtųsi?

Visoje Europoje viskas yra tvarkingai, bet mes esame išimtis. Turime kažko imtis. Negalime kaltinti tik „Panathinaikos“ sirgalius, tas pats vyksta ir pas mus“, - sakė A.Vezenkovas.

Šias rungtynes Atėnų OAKA arenoje stebėjo Graikijos lygos žvaigždė Giannis Antetokounmpo.

Total Greek look by Giannis in Game 4 of the #BasketLeague finals including playing with a traditional worry beads pic.twitter.com/sOTOnVGm2K

