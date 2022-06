Šiaulių klubas dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre

Oficialiai skelbiama, jog šiauliečiai pateko į FIBA Čempionų lygos atrankos turnyrą. Į pagrindinį turnyrą pateks keturios komandos (atrankoje dalyvaus 28 klubai).

Priminsime, kad pagrindiniame turnyre jau tikrai žais LKL čempionų žiedus šiemet laimėjęs Vilniaus „Rytas“.

Šiauliečiai paskutinį sykį tarptautiniame turnyre žaidė 2010/2011 m. sezone, kai dalyvavo Europos taurėje.

Abiejų Lietuvos klubų būsimi varžovai paaiškės po liepos 7-osios, kai įvyks burtų traukimo ceremonija.

2⃣4⃣ teams ➡ 4⃣ will join the #BasketballCL Regular Season! Who you got? ⚔️