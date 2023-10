„Šiauliams“ pergalę prieš britų „Erelius“ išplėšė legionierius

Šiauliečiams pergalę atnešė sėkmingas ketvirtasis kėlinys. Dar trečiajame Lietuvos ekipa atsilikinėjo net 19 taškų skirtumu (53:72).

Lemiamo ketvirčio pradžioje ekipas dar skyrė 13 taškų (66:79), tačiau šiauliečiai rankų nenuleido. Jie sugebėjo išlyginti rezultatą (82:82), o vėliau rungtynių likimas sprendėsi paskutinėmis sekundėmis.

Likus 24 sekundėms, oponentai suklydo ir kamuolys atiteko Šiaulių klubui rengti paskutinę ataką. Ši buvo sėkminga, kai paskutinėmis sekundėmis dvitaškį pataikė Jonathanas Davisas – 94:92.

Mačo didvyriu tapęs J.Davisas iš viso suvertė net 28 taškus bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus. 21 tašką pelnė Leonardas Thorpe‘as, 19 pasižymėjo Paulius Danusevičius (9 atk. kam.).

„Eagles“ komandai 28 taškus pelnė Jordanas Johnsonas (4/6 trit., 4 per. kam.), 15 įmetė Tajh Greenas, 11 – Joshas Wardas Hibbertas.

WHAT JUST HAPPENED? 😳



Jonathan Davis CALLED GAME!



Siauliai finish the AMAZING 4th quarter comeback and come out on top against the @NewcastleEagle 🤯#enbl pic.twitter.com/CrCrpzQa4n