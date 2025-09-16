Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Sh.Larkinas deda tašką Turkijos rinktinėje

2025-09-16 16:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-16 16:04

Su Turkijos rinktine Europos čempionato sidabrą laimėjęs 32 metų 182 cm ūgioShane‘as Larkinas – traukiasi.

Sh.Larkinas turkų rinktinėje nebežais (FIBA nuotr.)

0

Krepšininkas asmeninėje „Instagram“ paskyroje paskelbė, kad baigia karjerą nacionalinėje komandoje.

„Myliu jus, Turkija man yra antri namai. Amžinai būsiu vienas iš jūsų. Myliu jus iki širdies gelmių. Ačiū, Turkija“, – rašė gynėjas.

Sh.Larkinas turkų pasą gavo 2020 metais ir tada pirmą kartą užsivilko rinktinės marškinėlius. Jis rungtyniavo 2022 m. ir 2025 m. Senojo žemyno pirmenybėse.

