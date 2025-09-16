Sh.Larkinas deda tašką Turkijos rinktinėje

Krepšininkas asmeninėje „Instagram“ paskyroje paskelbė, kad baigia karjerą nacionalinėje komandoje.
„Myliu jus, Turkija man yra antri namai. Amžinai būsiu vienas iš jūsų. Myliu jus iki širdies gelmių. Ačiū, Turkija“, – rašė gynėjas.
Sh.Larkinas turkų pasą gavo 2020 metais ir tada pirmą kartą užsivilko rinktinės marškinėlius. Jis rungtyniavo 2022 m. ir 2025 m. Senojo žemyno pirmenybėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!