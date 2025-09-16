Pamatykite: filmuojant laidą Ignas Pauliukevičius trenkė Edvinui Šalkovski ir sulaukė UTMA bausmės

Antradienį UTMA išplatino pranešimą, kad vykstant filmavimui, Ignas Pauliukevičius ranka sudavė savo varžovui Edvinui Šalkovski, o tai lėmė didelį fizinį konfliktą.
Socialiniuose tinkluose „UTMA 13“ turnyre kovosiantis Dominykas Dirkstys pasidalino konflikto vaizdo įrašu, kuriame girdisi, kaip E. Šalkovski vadina I. Pauliukevičių „besmegeniu“, o tai išprovokuoja jo agresiją, kurią sulaiko tik apsaugos darbuotojai.
„Reaguojant į I. Pauliukevičiaus elgesį UTMA organizacija pagal turimą kontraktą jam skiria nuobaudą – 30 proc. nuo jo artėjančios kovos honoraro. Visą nuobaudos dydį organizacija pridės prie E. Šalkovski honoraro už artėjančią kovą su I. Pauliukevičiumi.
UTMA organizacija smerkia smurtą ir agresiją už ringo ribų – kovinis sportas yra ir turi būti apribotas kova ringe, pagal sportines taisykles, tarpusavio pagarbą ir tradicijas“, – rašoma UTMA pranešime.
Nors I. Pauliukevičius UTMA ringe yra iškovojęs 3 pergales ir nepatyręs pralaimėjimų, tačiau prieš visas kovas jis dažniausiai negražiai kalbėdavo apie savo varžovus ir nei vienam iš jų nėra parodęs pagarbos. UTMA organizacijoje jis trečiajame raunde techniniu nokautu nugalėjo Wiroldą Kazkowskį, , vėliau pirmajame raunde techniniu nokautu nugalėjo Alexą Velenčiuč, o galiausiai techniniu nokautu trečiajame raunde įveikė ir Artūrą Kudrešovą.
E. Šalkovski UTMA organizacijoje nokautu įveikė Albiną Pajazitį, teisėjų sprendimu pralaimėjo Dominykui Dirksčiui ir atsitiesė teisėjų sprendimu įveikdamas Modestą Juodpusį.
