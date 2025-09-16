Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pamatykite: filmuojant laidą Ignas Pauliukevičius trenkė Edvinui Šalkovski ir sulaukė UTMA bausmės

2025-09-16 16:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 16:11

Ruošiantis rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiam „UTMA 13“ turnyrui, organizacija filmuoja įvairius kovotojų pokalbius, tačiau vienas iš jų baigėsi konfliktu ir fiziniu kontaktu.

Ignas Pauliukevičius užpuolė Edviną Šalkovskį | „Stop“ kadras

Ruošiantis rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiam „UTMA 13“ turnyrui, organizacija filmuoja įvairius kovotojų pokalbius, tačiau vienas iš jų baigėsi konfliktu ir fiziniu kontaktu.

REKLAMA
0

Antradienį UTMA išplatino pranešimą, kad vykstant filmavimui, Ignas Pauliukevičius ranka sudavė savo varžovui Edvinui Šalkovski, o tai lėmė didelį fizinį konfliktą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose „UTMA 13“ turnyre kovosiantis Dominykas Dirkstys pasidalino konflikto vaizdo įrašu, kuriame girdisi, kaip E. Šalkovski vadina I. Pauliukevičių „besmegeniu“, o tai išprovokuoja jo agresiją, kurią sulaiko tik apsaugos darbuotojai.

REKLAMA
REKLAMA

„Reaguojant į I. Pauliukevičiaus elgesį UTMA organizacija pagal turimą kontraktą jam skiria nuobaudą – 30 proc. nuo jo artėjančios kovos honoraro. Visą nuobaudos dydį organizacija pridės prie E. Šalkovski honoraro už artėjančią kovą su I. Pauliukevičiumi.

REKLAMA

UTMA organizacija smerkia smurtą ir agresiją už ringo ribų – kovinis sportas yra ir turi būti apribotas kova ringe, pagal sportines taisykles, tarpusavio pagarbą ir tradicijas“, – rašoma UTMA pranešime.

Nors I. Pauliukevičius UTMA ringe yra iškovojęs 3 pergales ir nepatyręs pralaimėjimų, tačiau prieš visas kovas jis dažniausiai negražiai kalbėdavo apie savo varžovus ir nei vienam iš jų nėra parodęs pagarbos. UTMA organizacijoje jis trečiajame raunde techniniu nokautu nugalėjo Wiroldą Kazkowskį, , vėliau pirmajame raunde techniniu nokautu nugalėjo Alexą Velenčiuč, o galiausiai techniniu nokautu trečiajame raunde įveikė ir Artūrą Kudrešovą.

E. Šalkovski UTMA organizacijoje nokautu įveikė Albiną Pajazitį, teisėjų sprendimu pralaimėjo Dominykui Dirksčiui ir atsitiesė teisėjų sprendimu įveikdamas Modestą Juodpusį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų