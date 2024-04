Sezono mačą sužaidęs Amitas Ebo – apie teorines kėdainiečių viltis ir sunkų laikotarpį dėl situacijos tėvynėje

Pasvalio „Pieno žvaigždės“ (4-22) savo šansus jau palaidojo galutinai, o Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ 6-19) bei Šiaulių „Šiauliai“ (7-18) dar puoselėja teorines viltis pratęsti savo sezoną.

Prieš kelias dienas šių ekipų tarpusavio dvikovoje kėdainiečiai namuose nusileido Žydrūno Urbono auklėtiniams (86:94) ir susikomplikavo savo padėtį kovoje dėl devintosios pozicijos.

Nuo pralaimėjimo savo ekipos neišgelbėjo geriausią sezono pasirodymą surengęs „Nevėžio-Optibet“ atakų organizatorius Amitas Ebo. 24-erių 180 cm ūgio izraelietis pelnė 23 taškus (6/10 dvit., 3/6 trit.), išdalino 9 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 31 naudingumo balą.

Bendraudamas su portalu LKL.lt, krepšininkas teigė, kad net ir toks asmeninis benefisas neteikė jam džiaugsmo, komandai patyrus dar vieną skaudžią nesėkmę.

„Jei atvirai, man nerūpi mano skaičiai, nes pralaimėjome. Kalbant bendrai, Kėdainiuose jaučiuosi gerai. Žmonės čia suteikia man daug pasitikėjimo, dėl to taip ir jaučiuosi, ir žaidžiu. Norėjosi laimėti, todėl skaičiai neteikia daug pasitenkinimo“, – sakė A. Ebo.

Likus penkiems turams, Kėdainių klubas iš esmės nebeturi teisės klysti, o teorines viltis į šipulius gali sudaužyti ir aukščiau žengiančių ekipų pergalės. Tačiau sunkioje padėtyje atsidūrusi komanda dar neskuba planuotis ankstyvų atostogų.

„Man užtenka mažiausio šanso patekti į atkrintamąsias, kad padaryčiau dėl to viską. Dėl to čia ir esu, noriu laimėti kiekvienas rungtynes be išimčių. Jei reikia laimėti penkias iš penkių – tikiuosi, kad padarysime tai“, – ambicijų dar neišsižadėjo legionierius.

Nepaisant tokio mentaliteto, po pralaimėjimo šiauliečiams „Nevėžio-Optibet“ vyr. treneris Gediminas Petrauskas spaudos konferencijoje savo auklėtiniams pažėrė priekaištų dėl kovingumo stokos.

„Atsiprašome žiūrovų. Labai neskanios rungtynės, nepatiko komandos nusiteikimas. Visada žaidžia dvi komandos, dvi strategijos, skirtingi trenerių sumanymai. Bet namų komandai negriūti ant kamuolio, žiūrėti, kaip tave apstumdo ir visus „50 prieš 50“ kamuolius leisti pasiimti varžovams... Parodėme didžiulę nepagarbą sau ir žiūrovams“, – nusivylimą išreiškė ekipos vairininkas.

„Mums reikia žaisti geriau, tai akivaizdu, treneris teisus, – į G. Petrausko kritiką sureagavo A. Ebo. – Turime žaisti geriau ypač namuose, turime sirgaliams parodyti, kad dėl jų padarysime viską.“

Jau ketvirtadienio vakarą „Nevėžis-Optibet“ turės paskutinę progą nudžiuginti savo aistruolius namuose – į Kėdainių areną atvyksta Jonavos „CBet“ (10-15) krepšininkai. Pralaimėjimas jiems nubrauktų bet kokią atkrintamųjų tikimybę. Susitikimą nuo 18.30 val. tiesiogiai transliuos Go3.

„Man patinka, čia jaučiuosi kaip namuose, – apie savo ekipos namų tvirtovę kalbėjo A. Ebo. – Žmonės čia atpažįsta tave gatvėje, ateina į kiekvienas rungtynes palaikyti tavęs. Žaidžiame dėl jų, turime parodyti jiems meilę padovanodami pergales. To ir tikiuosi šiose rungtynėse. Turime ateiti stiprūs, kristi ant žemės, aukoti savo kūnus ir širdis. Neturime, ką prarasti, reikia tiesiog ateiti ir žaisti krepšinį.“

Šis sezonas gynėjui – pirmasis žaidžiant užsienyje. Rudenį jis startavo Slovakijos lygoje, o po naujųjų metų likimas atvedė į „Nevėžį-Optibet“, ieškojusį, kuo pakeisti lūkesčių nepateisinusį Lovre Bašičių. Jo vidurkiai „Betsafe-LKL“ siekia 11,2 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 5,7 rezultatyvaus perdavimo ir 9,5 naudingumo balo. Šaukštu deguto tampa dažnos klaidos – vid. 3,5 per mačą.

„Jei atvirai, tai nuostabi patirtis krepšinio prasme, pirmas kartas, kuomet žaidžiu ne savo šalyje. Tai sunki tema, nes dabar Izraelyje situacija sudėtinga. Nežinau, kas ten man būtų nutikę, jei būčiau likęs. Čia ramu, galiu susikoncentruoti tik į krepšinį. Man tai patinka“, – apie naują karjeros etapą mintimis dalinosi žaidėjas.

A. Ebo neslepia, kad nuo rudens besieskaluojanti situacija jo tėvynėje jam sukelia daug išgyvenimų.

„Man tai labai sunkūs metai. Praradau draugų, žmonių, kuriuos pažįstu. Kiekvieną rytą turiu sužinoti, ar mano šeima saugi. Gazoje vis dar yra mano pažįstamu, tikiuosi, jie greitai sugrįš namo. Pastarųjų dienų įvykiai neleido užmigti visą naktį, nes nežinai, ar tavo šeimai viskas gerai. Tai sudėtinga situacija, bet aš pakankamai stiprus, kad tai atlaikyčiau, o šeima manimi pasitiki ir sako, kad viskas gerai. Mėginu čia pasirodyti kuo geriau, kad Izraelyje žmonės galėtų bent kažkiek nusišypsoti. Tikiuosi, jie manimi didžiuojasi“, – apie nelengvą laikotarpį pasakojo izraelietis.

A. Ebo Lietuvoje yra lankęsis ir prieš devynerius metus, kuomet 2015-aisiais Kaune vyko Europos šešiolikmečių čempionatas, kuriame už jį rezultatyvesni buvo tik Džananas Musa (Madrido „Real“), Onuralpas Bitimas (Čikagos „Bulls“) bei Sergi Martinezas (Žironos „Basquet“).

Būrys krepšininkų iš tuometės Lietuvos rinktinės, kaip ir latvis Artūras Žagaras, tada taip pat atsidūrė Izraelio rinktinės kelyje. Negana to, Lietuvos rinktinei vadovavo tas pats G. Petrauskas, dabar dalijantis nurodymus A. Ebo.

„Kai čia atvykau šiemet, visiems sakiau: „Atsimenu šią vietą, atsimenu ir šią vietą!” Pamenu daug veidų iš to čempionato. „Ryte“ yra Velička ir Uleckas, „Neptūne“ – Sargiūnas. Smagu juos pamatyti. Praėjo beveik devyneri metai. O tuometinis Lietuvos rinktinės dabar yra mano treneris. Tai beprotiška, pasaulis yra mažas“, – sutapimais stebėjosi tuometinis Izraelio rinktinės vedlys.

Būdamas paauglys A. Ebo priklausė Tel Avivo „Maccabi“ sistemai, o viename mače 2017-aisiais išbėgo ant parketo su pagrindinės komandos marškinėliais. Tokie įvykiai jo atmintyje paliko didžiulį pėdsaką.

„Kai buvau mažas, tai tikrai buvo mano svajonė. Ten žaidžiau su nuostabiais žaidėjais – Sonny Weemsu, Devinu Smithu, Guy‘umi Pnini, kuris Izraelyje yra žvaigždė. Man tai buvo puiki patirtis. Pamenu, kai treneris man pranešė, kad tą dieną žaisiu. Pagalvojau: „Aš žaisiu „Maccabi“ būdamas septyniolikos?“ Tai buvo vienas geriausių mano gyvenimo momentų. Manau, kad dabar jauni žaidėjai nori būti įsitvirtinę krepšinyje prieš ateidami į tokius didelius klubus. Žinoma, žaisti „Maccabi“ yra kiekvieno svajonė“, – tvirtino įžaidėjas.

„Ten mano namai, ten užaugau ir žinau visus. Jei situacija bus tokia, kad galėsiu sugrįžti ir būti svarbus žaidėjas tokiame klube – tuomet taip, norėčiau sugrįžti“, – paklaustas, ar dar puoselėja viltį užsivilkti Izraelio klubinio krepšinio flagmano marškinėlius, atsakė A. Ebo.

Ką tuometinis A. Ebo pasakytų dabartinei savo versijai?

„Sakyčiau, kad didžiuojuosi juo, – nedvejodamas atsakymą pateikė legionerius. – Jis daug ką išgyveno, nedaug žmonių žino mano istoriją. Nenoriu apie tai kalbėti, nes tai komplikuota tema ir netinkamas laikas apie tai kalbėti. Bet tikrai didžiuojuosi juo ir noriu, kad jis nesustotų ir būtų savimi.“

„Maccabi“ antradienį užsitikrino vietą Eurolygos atkrintamosiose, kur susikaus su Atėnų „Panathinaikos“ klubu. Šiai serijai A. Ebo turi savo norą.

„Visų pirma, tikiuosi, kad „Maccabi“ laimės, o Lorenzo Brownas bus toks, kaip ir prieš „Baskonia“ (29 tšk., 5 rez. perd., 5 atk. kam., 35 naud. bal. – aut). Tai turėtų būti nuostabi serija. Abi komandos turi neįsivaizduojamą kiekį talento. Nekantrauju pažiūrėti. Tikiuosi, kad „Maccabi“ laimės 3:2, turbūt nėra šansų, kad pavyktų laimėti per mažiau rungtynių“, – savo spėjimu pokalbį užbaigė pašnekovas.