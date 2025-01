Sensacingose pasaulio biatlono taurės sprinto lenktynėse – geriausias Traubaitės karjeros rezultatas

7,5 km sprinte netikėtai nugalėjo prancūzė Paula Botet (22:52.8 min., 0 baudos ratų). Dažniausiai žemesnio lygio – IBU taurės – varžybose startuodavusi sportininkė pasaulio taurėje anksčiau net nebuvo patekusi į 20-uką.

From IBU Cup.... straight to victory in the World Cup? What a performance from Paula Botet! 🤯



Watch the Women Sprint live on https://t.co/8WieDPZaQf and https://t.co/p8ATzITmbR @eurovisionsport pic.twitter.com/3RV4A2jmd0