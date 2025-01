Į istoriją patekusiose NBA rungtynėse – dramatiška „Cavaliers“ pergalė

Kenny Atkinsono auklėtiniai puikiai išnaudojo savo pranašumą priekinėje linijoje, o pergalę nukalė kartu sudėjus 46 taškus pelnę Jarrettas Allenas ir Evanas Mobley, o rungtynės „Cavaliers“ puolimo lyderiui Donovanui Mitchellui visiškai nesiklostė.

Atakuojantis gynėjas pataikė tik 3 iš 16 metimų ir surinko 11 taškų.

Kad svečių arenoje varžovų aukštaūgiams lengva nebus E. Mobley pademonstravo jau pirmosiomis dvikovos minutėmis, vienos atakos metus nublokavęs net tu buvusio žalgiriečio Isaiah Hartensteino metimus iš po krepšio.

Evan Mobley is a generational talent. Lmk another Big that can recover like this pic.twitter.com/umEuVNwmuU