Karjeros klaidų rekordą sumušęs Jonas Valančiūnas prieš „76ers“ surinko dvigubą dviženklį

Į šias rungtynes Filadelfijoje bilietus buvo galima įsigyti vos už 10 dolerių, o jas dėl traumų praleido abiejų ekipų rezultatyviausi žaidėjai. „76ers“ neturėjo Joelio Embiido, Paulo George'o, Kyle'o Lowry ir Andre Drummondo, o Vašingtonas žaidė be Jordano Poole'o ir Malcolmo Brogdono.

Prasčiausią lygoje pergalių ir pralaimėjimų balansą turintys „burtininkai“ pralaimėjo pirmus tris kėlinius ir šiose rungtynėse itin stokojo agresyvumo prie baudų metimo linijos stodami vos 6 kartus.

Antroje mačo dalyje Vašingtono ekipai pavyko sugrįžti į rungtynes iš 16-os taškų deficito.

Ketvirtajame kėlinyje JAV sostinės krepšininkai buvo priartėję iki trijų taškų po prancūzo Bilalo Coulibaly metimo ir kvėpavo varžovams į nuagaras 101:98, tačiau tuomet užstrigo „Wizards“ puolimas ir paskutinę dvikovos atkarpą aikštelės šeimininkai laimėjo 8:5.

France, this is for you: Yabu meets Coulibaly with the game on the line. pic.twitter.com/mbfdJGCNxR

Lietuvos rinktinės kapitonas šiame mače žaidė starto penkete ir per 21 minutę pelnė 14 taškų (6/13 dvit., 1/1 trit., 1/3 baud.), o taip pat atkovojo 14 kamuolių, atliko po 1 rezultatyvų perdavimą ir bloką, tačiau padarė net 8 klaidas ir prasižengęs 3 kartus surinko 14 naudingumo balų.

Aštuonios klaidos – uteniškio rekordas per visą 13 metų trunkančią NBA karjerą, o iki šių rungtynių jis daugiausiai buvo suklydęs 6 kartus.

Vieta starto penkete lietuviui atsivėrė, kai mačą dėl ligos turėjo praleisti antrasis NBA naujokų biržos šaukimas Alexas Sarras.

Į pergalę Filadelfijos „76ers“ atvedė Tyrese'as Maxey, pelnęs 29 taškus, o jo dvitaškis iki rungtynių pabaigos likus 23 sekundėms buvo vienas kertinių rungtynių momentų.

Tyrese Maxey with the go ahead layup to get the Sixers the win over the Wizards! 🎙️Great call by Tom McGinnis @975thefanatic 📸 @sixers #sixers pic.twitter.com/NffhHi0J3O