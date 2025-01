Kosminį dėjimą išsitraukęs LeBronas buvo ryškus, tačiau „Mavericks“ antro plano žaidėjai nupūtė „Lakers“

Į pergalę išretėjusią „Mavericks“ sudėtį vedė atakuojantis gynėjas Quintenas Grimesas, kuris pelnė 26 taškus, atkovojo devynis kamuolius ir atliko šešis rezultatyvius perdavimus. Ryškūs buvo ir kiti du šeimininkų ekipos gynėjai Spenceris Dinwiddie ir Jadenas Hardy, kartu sudėjus pelnę 34 taškus.

P.J. Washingtonas pridėjo 22 taškus ir aštuonis atkovotus kamuolius, pataikydamas 9 iš 14 metimų.

Šeimininkai pasiekė pergalę nepaisant pagrindinių lyderių netekčių. Luka Dončičius yra iškritęs nuo Kalėdų dėl kairiojo blauzdos raumens traumos, o Kyrie Irvingas praleido pastarąsias dvejas rungtynes dėl stuburo disko problemų.

Anthony Davisas pelnė 21 tašką ir atkovojo 12 kamuolių.

Krepšinio mylėtojų visame pasaulyje toliau nenustoja stebinti 40-ą gimtadienį neseniai atšventęs LeBronas Jamesas, kuris buvo netoli trigubo dublio ir iš savo repertuaro išsitraukė įspūdingą dėjimą.

Puolėjas pelnė 18 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko aštuonis rezultatyvius perdavimus.

LBJ pirmo ketvirčio pradžioje jo ekipai atsiliekant 9:5 galingai įdėjo per varžovų aukštaūgį Derecką Lively. Įsiveržęs į baudos aikštelę NBA žvaigždė ore pakeitė ranką ir įkrovė su savo silpnąja kaire.

