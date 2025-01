Po traumos grįžęs Zionas Williamsonas prisistatė dėjimu apisukus 360 laipsnių, tačiau „Pelicans“ toliau nelaimi

Šiąnakt po 27 praleistų rungtynių iš eilės į aikštę sugrįžęs Z.Williamsonas per 27 minutes pelnė 22 taškus (9/13 dvit., 0/2 trit., 4/9 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą, tačiau prasižengė 3 kartus bei padarė 4 klaidas.

Po traumos grįžęs puolėjas nesitaupė ir trečiojo ketvirčio pradžioje aikštės viduryje perėmęs kamuolį iš Anthony Edwardso atliko įspūdingą dėjimą apisukus 360 laipsnių.

Zion Williamson 360 windmill slam 👀🔥



League is just better with him in it



pic.twitter.com/K5tpiPIHMe