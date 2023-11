Zionas Williamsonas įsivėlė į muštynes prie restorano, „Pelicans“ ėmėsi tyrimo

Užfiksuota, kai ekipos lyderis pateko į muštynes prie vieno iš restoranų Naujajame Orleane.

Po susirėmimų du muštynių dalyviai buvo išvežti į ligoninę, tačiau rimtų sužeidimų išvengė.

Greičiausiai „Pelicans“ atliks tyrimą ir spręs, ar suspenduoti žaidėją.

23 metų 198 cm ūgio puolėjas šį sezoną per vidutiniškai 31 minutę renka 21,3 taško, atkovoja 6,6 kamuolio ir atlieka 4,2 rezultatyvaus perdavimo.

Zion Williamson allegedly was involved in a brawl outside of a restaurant in New Orleans last night. The fight resulted in 2 men being hospitalized. They are reported to be in stable condition.



(Via @TMZ_Sports)



😳 pic.twitter.com/TrtAKNTMmF