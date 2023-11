Jonas Valančiūnas buvo ryškus, bet pralaimėjo tiesioginę dvikovą turkui

Lietuvio atstovaujama ekipa šį kartą išvykoje 101:104 (31:26, 17:28, 31:16, 22:34) krito prieš Hiustono „Rockets“ (5-3) krepšininkus, skaičiuojančius penktąją pergalę paeiliui.

J.Valančiūnas ant parketo praleido 29 minutes, pelnė 15 taškų (6/11 dvit., 1/1 trit., 0/1 baud.), atkovojo 9 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 4 oponentų metimus, padarė 2 klaidas bei prasižengė 6 kartus.

Rungtynės klostėsi gana permainingai. Pirmajame kėlinyje situaciją kontroliavusius „pelikanus“ antrajame kėlinyje surakino iniciatyvą perėmę aikštės šeimininkai, kurie po atkarpos 13-0 susikrovė dviženklę persvarą (40:52).

