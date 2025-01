NBA – įspūdingiausias sezono metimas: Trae Youngo tritaškis iš pusės aikštės pražudė „Jazz“ ekipą

Quino Snyderio auklėtiniai į priekį pabėgo pirmajame ketvirtyje, kuriame pirmavo 31:17, bet po šalto dušo atsigavę „Jazz“ likusį rungtynių laiką vis mažino atsilikimą, laimėdami antrą ir ketvirtą kėlinius.

Viską į savo vietas sudėliojo šį sezoną žibantis T.Youngas, pataikęs įspūdingą metimą iš daugiau nei pusės aikštės ir taip išplėšė „Hawks“ dramatišką pergalę.

Iki šio metimo dar 120:121 pirmavo aikštės šeimininkai, o „Hawks“ įžaidėjo metimas varžovams nepaliko laiko savajam atsakui.

RAYFORD TRAE YOUNG FROM HALFCOURT FOR THE WIN pic.twitter.com/3LHB7xRjxH