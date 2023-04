Youngo tritaškis paskutinėmis sekundėmis išplėšė pergalę „Hawks“

Po penkerių atkrintamųjų serijos rungtynių rezultatas yra 3-2 Bostono ekipos naudai, tačiau pergalė „Hawks“ padėjo sumažinti atsilikimą.

Mačo herojumi tapęs T. Youngas per 44 minutes aikštelėje sumetė net 38 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 13 rezultatyvių perdavimų. Dar 22 taškus į „Hawks“ sąskaitą įrašė ir Johnas Collinsas.

Tiesa, Atlantos komandos gretose nepasirodė Dejounte Murray, kuris buvo diskvalifikuotas vienoms rungtynėms už tai, kad po 4-ojo serijos mačo krūtine smogė teisėjavusiam Gediminui Petraičiui.

„Celtics“ gretose Jaylenas Brownas pelnė 35 taškus, o Jasonas Tatumas pridėjo 19, tačiau paskutinį kėlinį Bostonas pralaimėjo net 12 taškų – 37:25.

Derrickas White'as, likus 7,3 sekundės iki rungtynių pabaigos, išvedė „Celtics“ į priekį 117:116 ir „Hawks“ atkovojo galutinį kamuolį.

Kamuolys atiteko T. Youngui, kuris įskriejo į aikštę ir virš J. Browno galvos taikliai paleido tolimą tritaškį. „Hawks“ šiose rungtynėse išviso įmetė 19 tritaškių.

TRAE YOUNG FROM THE LOGO. HAWKS TAKE LEAD 😱😱😱 pic.twitter.com/04t1qhiImy