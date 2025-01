Dažnai klydęs Matas Buzelis pratęsė slogią atkarpą, „Bulls“ krito Indianoje

„Pacers“ rimčiau atitrūko jau antrajame ketvirtyje 36:18, o „buliams“ per likusį susitikimo laiką niekaip nepavyko sumažinti atsilikimo iki vienženklio skaičiaus.

Trečiajame ketvirtyje šeimininkų puolimas dar labiau įsisiūbavo ir vienu metu jie turėjo net 34 taškų persvarą.

Matas Buzelis pralaimėtojų gretose per 13 minučių surinko 2 taškus (1/1 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 2 atšokusius kamuolius, perėmė kamuolį, tačiau pažeidė taisykles 4 kartus. Tai jau trylikta dvikova iš eilės, kai lietuvis aikštelę palieka su vienženkliu taškų skaičiumi, o per paskutines penkias vidutiniškai renka po 2,2 taško

Prieš rungtynes svečių arenoje jis pastebėtas su ekipos asistentu dirbantis ties pataikymu nuo trijų taškų zonos.

Matas Buzelis drilling catch-and-shoot threes with Peter Patton ahead of tonight’s game.



Patton was focused on deepening his stance and holding it in the follow through. Wants him shooting through his base more instead of relying on his arms. pic.twitter.com/EasOmMMKoG

REKLAMA