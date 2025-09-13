San Marino GP sprinte – Marco Bezzecchi triumfas ir Marco Marquezo avarija

„Aprilia“ motociklininkas geriausiu bandymu ratą įveikė per 1 min. 30.134 sek. ir buvo netoli trasos rekordo (1:30.031). Antras buvo ispanas Alexas Marquezas („Ducati“, 1:30.222), trečias – prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, 1:30.228), o ketvirtas – aiškus sezono lyderis ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:30.352). Ispanas Joanas Miras („Honda“) buvo priverstas praleisti antrą kvalifikacijos dalį ir sprintą dėl treniruotėje patirtos traumos.
Sprinto lenktynėse pirmą vietą išlaikė M. Bezzecchi, antras liko A. Marquezas, o į trečią vietą pakilo italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“).
M. Marquezas gerai pradėjo sprintą ir netgi buvo tapęs lyderiu, bet 6-ajame rate išslydo iš trasos ir nefinišavo.
😱 @marcmarquez93 HAS CRASHED OUT OF THE LEAD! #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/xIRhnoipQM— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2025
„Gerai padariau visą sunkų darbą, bet lengviausioje trasos vietoje suklydau... Niekas nėra tobulas. Šiame sezone sprinto lenktynėse aš nuolat rizikuodavau ir ik šios dienos man tai pasiteisindavo“, – sakė M. Marquezas.
Tame pačiame rate lenktynės baigėsi ir F. Quartararo, kuris teigė, kad avariją patyrė dėl problemų su padanga.
San Marino GP sprinto lenktynių rezultatai:
Bendroje sezono įskaitoje M. Marquezo (487 taškai) persvara prieš A. Marquezą (314) ir italą Francesco Bagnaią („Ducati“, 237) vis dar yra triuškinanti. Traumų kamuotas praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“, 31) titulo tikrai neapgins.
Pagrindinės San Marino GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
