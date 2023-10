Sabonio „Kings“ pasiruošimą NBA sezonui baigė pergalingai: žvaigždės liko ant suolelio

Šiose rungtynėse komandos vertėsi be ryškiausių savo žvaigždžių. „Kings“ gretose ant atsarginių žaidėjų suolelio liko Domantas Sabonis, De'Aaronas Foxas, Chrisas Duarte, Trey Lylesas, Keeganas Murray.

„Jazz“ gretose ant parketo nepasirodė Jordanas Clarksonas, Kelly Olynykas, Lauri Markkanenas, Johnas Collinsas.

Didžiausią persvarą „Kings“ įgavo antrajame kėlinyje, kai pirmavo 10 taškų skirtumu. Vis tik jau trečiajame kėlinyje viskas apsivertė aukštyn kojomis ir „Jazz“ krepšininkai ne tik sunaikino visą deficitą, bet ir patys įgijo 12 taškų persvarą.

Collin Sexton reaches the top floor for the alley-oop slam 🤯



Watch Jazz/Kings LIVE on the NBA App: https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/bYDva043HX

