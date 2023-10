Dvigubą dublį surinkęs Manekas padėjo „Žalgiriui“ įsirašyti pergalę Vitorijoje

Ryškiausias „Žalgirio“ gretose buvo dvigubą dublį dar trečiajame kėlinyje susirinkęs Brady Manekas. Šio sąskaitoje buvo 17 taškų (5/5 trit.) ir 14 atkovotų kamuolių.

Taip pat pataikant iš toli puikiai atrodė Rolandas Šmitas (21 taškų., 3/4 trit., 8 atk. kam.) bei rezultatyviausiai karjeroje žaidęs Dovydas Giedraitis (3/3 trit., 13 taškų).

Kauno komandai nesutrukdė ir solidžiai pasirodę Joano Penarroya auklėtiniai Chima Moneke ir Marcusas Howardas. Pastarieji atitinkamai surinko 32 ir 26 taškus.

Savo komandos sąskaitą Vitorijos ekipos kapitonas Tadas Sedekerskis atidarė prabėgus beveik 3 minutėms taikliu metimu iš po krepšio, tačiau tuo pačiu atsakė ir T. Dimša (2:7).

Tomas Dimsa goes to the rack! 🤜 pic.twitter.com/8XhQDap7jr

Prabėgus daugiau nei pusei pirmojo ketvirčio žalgiriečiai išlaikė minimalų atstumą nuo varžovų, tačiau šiek tiek situaciją sunkino laisvo palikto D. Diezo metimas (11:14).

„Žalgirį“ pirmame ketvirtyje kiek gelbėjo varžovų netaiklumas. Šie baigiantis kėlinio laikui buvo pataikę vos vieną tolimą metimą iš 8 (12,5 proc.). Prieš antrąjį kėlinį rezultatas vis dar buvo mūsiškių naudai – 14:22.

Naz Mitrou-Long with strong finish to end the first half in Vitoria! 💪 pic.twitter.com/nUNs4a8KQt