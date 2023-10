Kemzūra po nesėkmės Ispanijoje: „Apmaudžios mums rungtynės“

Nepaisant nesėkmės, treneris didžiuojasi savo komanda.

„Apmaudžios mums rungtynės. Manau, kad turėjome gerus šansus šįvakar laimėti, bet šiek tiek pritrūko. Didžiuojuosi savo komandos vyrais dėl to, kaip ji kovėsi kiekvienoje pozicijoje. Ta įrodo tai, kad puolime atkovojome 20 kamuolių prieš komandą, kuri pasižymi ūgiu.

Dėl agresyvios gynybos pirmavome, tačiau trečiajame kėlinyje nebesugebėjome išlaikyti pranašumo. Kelis sykius suklydome, pradėjome žaisti statiškai ir leidome „Joventut“ komandai sugrįžti. Ir po to, žinoma, tie tritaškiai. Du pataikė Brodzianskis, po to – Deshaunas Thomas, jie buvo skaudūs. Net ir tada turėjome galimybę, bet nepataikėme. Per pratęsimą varžovai buvo geresni“, – kalbėjo treneris.

Į Ispaniją Vilkai atvyko be traumuotų Jeffery Tayloro, Džordže Gagičiaus ir Artūro Žagaro bei susirgusio Ado Juškevičiaus.