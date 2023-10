Wembanyama pergalingame mače demonstravo driblingo sugebėjimus

Victoras Wembanyama nugalėtojų gretose per 20 žaidimo minučių įmetė 15 taškų (1/5 dvit., 2/5 trit., 7/8 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau prasižengė 3 kartus ir padarė 2 klaidas.

Jaunasis prancūzas taip pat pademonstravo driblingo sugebėjimus, kai greitoje atakoje sugebėjo persimesti kamuolį tarp Reggie Bullocko kojų ir vėliau atlikti rezultatyvų perdavimą.

Victor Wembanyama just dribbled the ball through Reggie Bullock’s legs 🤯pic.twitter.com/uVSh0k5P8F