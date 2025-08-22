„Ryto“ dublerių komandų trenerių štabas: nauji veidai ir sezono pasiruošimas

„Rytas-2“ komandai toliau vadovaus vyr. treneris Gintaras Kadžiulis. Jam talkins asistentai Aistis Pilauskas, Mindaugas Lukauskis ir Jokūbas Kadžiulis. Abiejų jaunimo komandų fiziniu rengimu rūpinsis liekantis Liutauras Kasparas ir į komandą sugrįžęs Artūr Vincėlovič. Už žaidėjų sveikatą toliau bus atsakinga kineziterapeutė Agnė Ginevičiūtė ir atvykstantis Dominykas Bručas.
„Treniruotės, kaip ir kiekvieno priešsezoninio laikotarpio metu, yra „nelengvos“, tačiau darbas vyksta labai produktyviai. Jaunimo komandoje įvyko nemažai papildymų ir štabe. Treneris Mindaugas Lukauskis prisijungė prie mūsų komandos. Savo patirtimi ir žiniomis jis bus didelė pagalba visiems mums. Turėsime ir Jokubą, kuris bus atsakingas už visą individualų darbą ir treniruotes. Jaunuolis labai motyvuotas, ir tikiuosi, kad jis augs kaip treneris „Ryto“ organizacijoje, – apie pasiruošimą, lūkesčius ir vasarą kalbėjo „Rytas-2“ vyr. treneris G. Kadžiulis. – Šį sezoną labai sustiprėjome. Manau, vadovybė atliko puikų darbą tarpsezonyje. Esu tikras, kad tai didelis žingsnis į priekį, sudarant galimybes jaunimui tobulėti. Tapome dar labiau profesionalūs. Kaip komanda, dirbsime sunkiai ir svajosime tyliai“.
Tuo tarpu „Rytas-MRU“ vairą perėmė patyręs strategas Egidijus Ženevičius. Treneris jau pradėjo darbus su jauniausiais „Ryto“ sistemos žaidėjais, kurie ruošiasi naujam Regionų krepšinio lygos („Nostra.lt-RKL“) A diviziono sezonui.
„Smagu jungtis prie „Ryto“ sistemos, tiksliau – grįžti. Man įdomu dirbti su jaunais ir motyvuotais žaidėjais, kurie siekia aukštų tikslų. Jaučiu didelę atsakomybę ir pasistengsiu spausti žaidėjus, kad jie kuo greičiau tobulėtų ir kiltų „Ryto“ sistemos laipteliais“, – sakė E. Ženevičius.
Praėję metai abiem dublerių komandoms atnešė svarbių patirčių. „Rytas-2“ krepšininkai varžėsi „7bet-NKL“ čempionate bei triumfavo FIBA Čempionų lygos jaunimo turnyre, o „Rytas-MRU“ ne tik sėkmingai grūmėsi tarp vyresnių varžovų „Nostra.lt-RKL“ A divizione, bet ir antrus metus iš eilės tapo Jaunimo Čempionų lygos nugalėtojais.
Šie rezultatai pabrėžia jaunimo komandų svarbą ugdant „Ryto“ sistemos talentus – būtent čia krepšininkai žengia pirmuosius profesionalaus sporto žingsnius, įgauna tarptautinės patirties bei artėja prie pagrindinės sostinės ekipos.
