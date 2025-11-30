 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Moterų krepšinis

Rygos TTT – Vilniaus „Kibirkštis“ tiesiogiai: stebėkite turnyro lyderių akistatą

2025-11-30 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-30 13:00

Sekmadienio popietę „Open Smart Way MLKL“ rungtynėse akis į akį stoja turnyro lyderės Rygos TTT ir Vilniaus „Kibirkštis“.

Sekmadienio popietę „Open Smart Way MLKL“ rungtynėse akis į akį stoja turnyro lyderės Rygos TTT ir Vilniaus „Kibirkštis“.

0

Susitikimo startas – 14 val., jį tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Rygos krepšininkės su 6 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu yra pirmoje turnyro lentelės vietoje.

„Kibirkšties“ komanda – antra, tačiau sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau. Lietuvos čempionės yra laimėjusios visas 6 žaistas rungtynes.

Vilniaus komandos lyderė kol kas – Japreece Monet Dean. Legionierė pelno po 16,2 taško, atlieka po 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja net 24,8 naudingumo balo vidurkį.

 

