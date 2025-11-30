Rygos TTT – Vilniaus „Kibirkštis“ tiesiogiai: stebėkite turnyro lyderių akistatą

Susitikimo startas – 14 val., jį tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Rygos krepšininkės su 6 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu yra pirmoje turnyro lentelės vietoje.
„Kibirkšties“ komanda – antra, tačiau sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau. Lietuvos čempionės yra laimėjusios visas 6 žaistas rungtynes.
Vilniaus komandos lyderė kol kas – Japreece Monet Dean. Legionierė pelno po 16,2 taško, atlieka po 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja net 24,8 naudingumo balo vidurkį.
