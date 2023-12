Pastaruoju metu Kyjivo „Budivelnyk“ žaidęs krepšininkas dirbo treneriu, turėjo Ukrainos tarptautinio lygio sporto meistro vardą.

Profesionalaus krepšininko karjerą 44-erių V. Kobzistas baigė 2011-aisiais. Jos metu jis žaidė Ukrainos klubuose „Budivelnik“, „Azovmaš“ ir „Dnepr“.

2001 ir 2005 metais atstovavo Ukrainos krepšinio rinktinę Europos čempionatuose. Baigęs profesionalaus krepšininko karjerą jis dirbo treneriu „Budivelnik“ ir „Dneprazot“, ėjo krepšinio klubo „Kremen“ prezidento pareigas.

Notable Ukrainian basketball player, father of rising Ukrainian basketball star, Victor Kobzystyy died today after russian attack on Lviv



Drone just flew into his house and destroyed everything.



It's huge loss for Ukrainian basketball community.



And for me personally.



RIP. https://t.co/6dM1eisRh0

