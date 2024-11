Rugsėjo ir spalio LKL MVP tapęs „Wolves“ lyderis: „Man svarbiausia yra komandinė sėkmė“

Juo tapo išsyk įspūdingą sportinę formą demonstravęs Vilniaus „Wolves Twinsbet“ atstovas Anthony Cowanas. 27-erių amerikietis per šešis mačus fiksavo 16,3 taško (45,2 proc. trit.), 5,3 rezultatyvaus perdavimo ir 19,3 naudingumo balo rodiklius.

Tokį patį efektyvumą šiuo metu išlaiko ir „Šiaulių – Casino Admiral“ vidurio puolėjas Mindaugas Kupšas. Abiejų žaidėjų komandos turi vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą – 3-3. Svarstykles A. Cowan pusėn nusvėrė didesnis jo rezultatyvumas, kuriuo gynėjas pranoko savo varžovą individualiose lenktynėse.

Kalbėdamas su LKL.lt tinklalapiu, rugsėjo-spalio MVP teigė, jog jo asmeninę sėkmę lėmė ne tik jo paties pastangos, bet ir jį supanti aplinka – komandos draugai bei trenerių štabas.

„Be abejonės, esu laimingas tuo, tai parodo, kiek darbo įdėjau, – sakė Vilniaus komandos lyderis. – Taip pat tai parodo, kad mūsų komanda pastaruoju metu žaidė aukštu lygiu, kas ir mane vertė pasitempti. Tai liudija ne tik apie mano, bet ir visos komandos, trenerių darbą.“

Šiemet „vilkų“ lyderis jau spėjo užsitarnauti ir Europos taurės ketvirtojo turo MVP garbę. Vis tik žaidėjas tvirtina, kad šį sezoną jam kaip niekad norisi prie individualios sėkmės pridėti ir komandinius pasiekimus su sostinės klubu.

„Smagu sulaukti pripažinimo, ypač žaidžiant aukštame lygyje. Visgi šiemet man svarbiausia yra komandinė sėkmė. Aš jau turiu pakankamai individualių apdovanojimų. Tai gerai mano CV, bet komandos sėkmė irgi svarbi. Įžaidėjai vertinami pagal tai, kaip atrodo komanda“, – savo požiūrį išdėstė žaidėjas.

Neseniai Krepsinis.net laidoje „MissMatch“ Gabrielės Miknevičiūtės kalbintas Jonas Mačiulis „Betsafe-LKL“ palygino su Graikijos lyga, kurioje paskutinius trejus metus rungtyniavo A. Cowanas. Ar legionieriui tai taip pat padėjo prisitaikyti prie lietuviško krepšinio?

„Sutikčiau su tuo, – atsakė buvęs Salonikų „Aris“ ir Patrų „Promitheas“ krepšininkas. – Abi lygos yra labai orientuotos į taktiką, ypač gynyboje, kur niekada nežinai, ką bus paruošęs varžovų treneris. Visos komandos gerai treniruojamos ir net jei komandoje nėra garsių pavardžių, bus sunku, nes tos komandos kausis iš visų jėgų. Mes esame viena geriausių lygos komandų, tad kitos komandos turi prieš mus papildomos motyvacijos.“

Tapdamas naudingiausiu pirmųjų mėnesių krepšininku, A. Cowanas turėjo konkuruoti ne tik su kitų komandų atstovais, bet ir su savo komandos draugu Andrew Andrewsu. Pastarasis Alessandro Magro kariaunoje taip pat turi svarbų vaidmenį ir 15 taškų, 4 rezultatyvių perdavimų bei 15,8 naudingumo balo vidurkius.

Nepaisant abiejų žaidėjų polinkio rinkti taškus ir lyderiauti komandoje, A. Cowanas šiltai atsiliepė apie 31-erių tautietį, kuris jam tampa kelrode žvaigžde.

„Drew man yra OG (Original Gangster – aut.). Taip jį vadinu, nes jis kiek vyresnis. Jis žaidžia Europoje ilgiau. Jo darbo etika, tai, kaip jis žiūri į savo darbą, į treniruotes, būna lyderiu – visa tai man ir mano tobulėjimui labai svarbu. Svarbu, kaip mes aikštelėje galime atrodyti kartu ir būti sėkmingi. Abu vienas kitam padedame, ne tik renkame taškus, bet įtraukiame ir komandą. Drew yra didžiulė pagalba man ir mano tobulėjimui“, – apie savo ryšį su labiau patyrusiu gynėju pasakojo A. Cowanas.

Priežasčių džiaugtis turi ne tik A. Cowanas, bet ir jo atstovaujama ekipa, kuri pastaruoju metu fiksuoja trijų pergalių seriją tarptautiniame fronte, o praėjusį savaitgalį namuose nukovė ir Kauno „Žalgirį“.

Gyvybės komandai, anot jos vedlio, įpūtė po pralaimėjimo namuose Utenos „Uniclub Bet-Juventus“ vyrams sekęs vidinis pokalbis.

„Po pralaimėjimo prieš Uteną turėjome labai stiprų komandinį susirinkimą, kalbėjome, kas per komanda norime būti. Nežaidėme taip, kaip galėtume, turime daug potencialo, kurį norime parodyti. Po to mūsų požiūris pasikeitė ir tai pasimatė aikštelėje. Turime viską, kad būtume sėkmingi aukštame lygyje. To ir reikėjo – susirinkimo, diskusijos, kuo kiekvienas galime būti naudingas, siekiant pergalių. Žaisdami kartu esame geresni“, –apie vaisių davusį pokalbį atviravo žaidėjas.

Taip pat A. Cowanas išskyrė vieną aspektą, kuris vilniečiams padėjo užtikrintai susitvarkyti su Kauno klubu.

„Akivaizdu, kad tai didžiulė pergalė mums. Mūsų koncentracija vis dar yra sutelkta į tobulėjimą, sezonas dar tik įsibėgėja, turime tobulinti dar daug dalykų. Laimėti prieš Žalgirį, kuris yra taip aukštai Eurolygoje, yra labai svarbu. Ką mes išsinešėme iš tų rungtynių, tai kad galime žaisti jausdami malonumą. Per tokias rungtynes būna daug streso, esi profesionalus atletas, bet vis tiek turi mėgautis tuo, ką darai. Taip šįkart ir nutiko, dėl to ir laimėjome“, – pabrėžė „Wolves Twinsbet“ atakų organizatorius.

MVP statulėlė A. Cowanui bus įteikta prieš šeštadienio rungtynes sostinėje tarp Vilniaus „Wolves Twinsbet“ ir „Šiaulių – Casino Admiral“.