Rubenas Amorimas apie emocijas po „Manchester United“ nesėkmių: „Kartais jaučiu pyktį žaidėjams ir noriu pasitraukti“

„Manchester United“ komanda trečiadienį sensacingai pralaimėjo prieš ketvirtoje Anglijos lygoje žaidžiantį „Grimsby Town“ klubą ir iškrito iš taurės. Tai buvo pirmasis toks „United“ pralaimėjimas per klubo istoriją.
Specialistas pripažino, kad po tokių pralaimėjimų jo jausmai būna labai kontrastingi.
„Būsiu sąžiningas – kiekvieną kartą, kai patiriame tokį pralaimėjimą, reagavau ir reaguosiu taip jautriai. Kartais jaučiu, kad nekenčiu savo žaidėjų, kartais juos labai myliu. Kartais noriu pasiduoti ir pasitraukti, kartais – likti čia 20 metų. Turiu to mokytis ir tai bus sunku, bet dabar dėmesys – kito mačo paruošime,“ – atviravo R. Amorimas.
Treneris pabrėžė, kad toks emocijų svyravimas yra jo darbo dalis ir jis neprisitaikys prie spaudos norų būti visada santūrus.
Praėjusį sezoną „United“ liko vos 15-oje vietoje, o šiemet kol kas nėra iškovoję pergalės. R. Amorimas pripažino, kad komandos žaidimas kol kas nėra toks, kokio tikisi pats ir sirgaliai, tačiau jis jau nukreipė dėmesį į artėjantį „Premier“ lygos mūšį su „Burnley“, siekdamas pakelti nuotaiką ir išteklius būsimoms kovoms.
