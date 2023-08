Ronaldo įsiutęs: pastūmė asmenukę dariusį žmogų ir išsiliejo ant teisėjų

C.Ronaldo manė, kad teisėjai jau 27-ą minutę turėjo skirti baudos smūgį, kai portugalas buvo pargriautas baudos aikštelėje.

Clear foul on Ronaldo not given by ref



This ref is working against uspic.twitter.com/Q1oM0Ltm7w — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

45-ą minutę C.Ronaldo manė, kad uždirbo baudinį, kai jo smūgiuotas kamuolys lietė varžovo ranką, tačiau teisėjas davė ženklą žaisti toliau.

Hand clearly raised, ball touches the hand



Still no penalty by refpic.twitter.com/0CdLYfzCeS — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

Po dviejų minučių jam nebuvo skirtas ir trečiasis baudinys, kai su varžovu baudos aikštelėje susidūrusiam ir parkritusiam C.Ronaldo buvo parodyta, jog nieko nebuvo.

Third clear penalty not given by the ref



He's on someone's payrollpic.twitter.com/Kc193dxPgl — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

Vėliau C.Ronaldo buvo užfiksuotas piktai šaukiantis ant teisėjų, o palikdamas rungtynes – pastūmė asmenukę dariusį žmogų.

Cristiano to the ref:



"Wake up, wake TF up" pic.twitter.com/tR6lz0eDLK — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

Cristiano to assistant ref:



"Open ur eyes" pic.twitter.com/fdeeoZ1lyl — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

Nepaisant visų buvusių klaidų ar nesutarimų, „Al-Nassr- 4:2 nugalėjo „Shabab Al-Ahli“ ir pateko į AFC Čempionų lygos grupių etapą.