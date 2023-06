„Roland Garros“ turnyre – vienas ilgiausių mačų istorijoje ir sunegalavusi ukrainietė

Dramatiškame moterų vienetų varžybų aštuntfinalyje brazilė Beatriz Haddad Maia (WTA-14) po 3 valandų 51 minutės maratono 6:7 (3:7), 6:3, 7:5 nugalėjo ispanę Sarą Sorribes Tormo (WTA-132). Tai buvo trečia brazilės pergalė prieš ispanę per penkias tarpusavio dvikovas.

Pirmajame sete brazilė po dviejų laimėtų varžovės padavimų serijų atitrūko 5:2, tačiau S.Sorribes Tormo įspūdingai atsitiesė (5:5). Vienuoliktajame geime B.Haddad Maia realizavo „break pointą“, bet ispanė dar kartą išsigelbėjo ir išplėšė pratęsimą. Jame B.Haddad Maia pralaimėjo visus 5 pačios įžaistus kamuoliukus. S.Sorribes Tormo savo padavimų metu stebuklų nerodė, bet jai užteko 2 taškų po 5 savo padavimų, kad pavyktų laimėti pratęsimą.

Antrojo seto pradžioje B.Haddad Maios padėtis komplikavosi. Ji nerealizavo dviejų „break pointų“, pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir atsiliko 0:3. Visgi, per likusią seto dalį brazilė spurtavo net 6:0. S.Sorribes Tormo varžovės spurtą galėjo sustabdyti 7-ajame geime, bet nerealizavo „break pointo“.

Paskutinio seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Trečiajame geime ispanė atlaikė „break pointą“, bet penktajame pralaimėjo savo padavimų seriją. B.Haddad Maia devintajame geime iššvaistė tris progas varžovės padavimų metu vienu tašku užbaigti mačą, o dešimtajame geime dar pralaimėjo savo padavimų seriją. Kai jau atrodė, kad brazilė gali prisižaisti, vienuoliktajame geime jai pavyko realizuoti „break pointą“. Šį sykį S.Sorribes Tormo neišsigelbėjo ir brazilė išplėšė pergalę.

Tai buvo trečias ilgiausias moterų mačas šiuolaikinėje „Roland Garros“ eroje. Rekordas nuo 1995 m. priklauso 4 val. 7 min. žaidusioms Virginie Buisson ir Noellei van Lottum. Antroje vietoje – 1972 m. 3 val. 55 min. kovojusios Kerry Melville ir Pam Teeguarden.

📊 Les matchs les plus longs à Roland Garros (simple dames) :

▪️ 4h07 : Noémie Buisson vs Van Lottum (1995)

▪️ 3h55 : Kerry Melville vs Teeguarden (1972)

🆕 3h51 : Beatriz Haddad Maia vs Sorribes Tormo (2023)

▪️ 3h50 : Francesca Schiavone vs Kuznetsova (2015) pic.twitter.com/OZcMqX69Wq

