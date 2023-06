„Roland Garros“ turnyre – netikėtas trečiosios pasaulio raketės pralaimėjimas

Tiesa, tai buvo jau trečia belgės pergalė prieš amerikietę iš tiek pat galimų. Nepaisant to, lažybininkai aiškia favorite vadino J.Pegula, nes ankstesni tarpusavio mačai vyko ant kietos dangos.

Pirmąjį setą beviltiškai pradėjusi J.Pegula atsiliko 0:5 ir neturėjo galimybių atsitiesti. Antrojo seto pradžioje amerikietė irgi pralaimėjo savo padavimų seriją, bet jau antrajame geime atsakė varžovei tuo pačiu. Šeštajame geime J.Pegula galėjo pakreipti mačo eigą sau tinkama linkme, bet pirmaudama 3:2, nerealizavo „break pointo“. Septintajame geime jau E.Mertens susikūrė „break pointą“ ir neklydo.

J.Pegula aštuntajame geime nerealizavo dar trijų „break pointų“, o devintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir buvo eliminuota.

