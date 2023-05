Baltarusė Sabalenka liko nustebinta – prancūzai „Roland Garros“ turnyre nušvilpė ne ją, o ukrainietę

Nesudėtingą pergalę 6:3, 6:2 iškovojusi A. Sabalenka po susitikimo neslėpė, kad tikėjosi būti nušvilpta, tačiau Paryžiuje susirinkę žiūrovai palaikė būtent ją. Po pralaimėjimo M. Kostyuk patraukė paspausti mačo arbitrui ranką, tačiau praėjo pro A. Sabalenką į ją nepažvelgama ir nepaspaudė rankos. Toks ukrainietės poelgis buvo pasitiktas švilpimo, o vėliau tas pats pasikartojo šiai paliekant teniso kortą.

„Maniau, kad švilpimas buvo prieš mane, todėl jaučiuosi šiek tiek nustebinta, nes pajutau žmonių palaikymą. Tai buvo sunkus mačas emociškai“, – po susitikimo sakė šių metų „Australian Open“ čempionė Sabalenka, kuri šiame turnyre Igos Swiatek nesėkmės atveju gali pakilti net į pačią WTA reitingo viršūnę.

