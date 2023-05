Paryžiuje susirungs geriausi pasaulio tenisininkai: tarp jų – ir Berankis

Tiesiogiai stebėti lietuvio pasirodymus ir šimtus kitų „Roland Garros“ mačų bus galima „Eurosport“ kanalu ir „discovery+“ platformoje, kuri Lietuvoje pasiekiama per „Go3“ televiziją

Jau 127-asis Prancūzijos atvirasis teniso čempionatas (angl. French Open) yra vienas iš keturių „Didžiojo kirčio“ turnyrų, kuriame kasmet varžosi geriausi planetos vienetų bei dvejetų tenisininkai ir tenisininkės.

Ilgametes tradicijas turinčiame turnyre šiemet netrūksta jaudulio ir stulbinančių naujienų. Iš kovos dėl titulo pasitraukė net 14 kartų ant „Roland Garros“ grunto trofėjų laimėjęs Rafaelis Nadalis (ATP-15), kuris teniso gerbėjams pranešė apie artėjančią karjeros pabaigą. Rodos, kad dėl tokio ispano sprendimo serbas Novakas Džokovičius (ATP-3) tikrai neliūdi – 22 kartus „Didžiojo kirčio“ turnyrus laimėjęs tenisininkas bandys įsirašyti į istoriją ir laimėti dar vieną.

Moterų vienetų grupėje intrigos taip pat netrūks. Dukart „Roland Garros“ vienetų varžybų čempionė ir dabartinė pirmoji pasaulio raketė lenkė Iga Świątek sieks įveikti kazachstanietę Jeleną Rybakiną (ATP-4) ir baltarusę Aryną Sabalenką, kuri šiuo metu rikiuojasi antroje reitingo vietoje.

R. Berankio varžovas – jau aiškus

Ant grunto „Roland Garros“ kortuose Paryžiuje žengs ir geriausias Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis, kuris šiuo metu ATP reitinge užima 216 vietą. Tai bus dešimtasis jo pasirodymas „Roland Garros“. Sportininkui sėkmingiausi buvo 2021 m., kai pasiekė trečiąjį varžybų etapą.

Didžiojo kirčio turnyre Paryžiuje R. Berankis dalyvavo ir pernai, tačiau dar pirmame pagrindinių varžybų rate patyrė nesėkmę ir pasitraukė iš tolesnės kovos vienetų varžybose. Tąkart lietuvis turėjo pripažinti 27-erių serbo Laslo Djere (ATP-57) pranašumą – visuose trijuose setuose jam nepavyko laimėti priešininko padavimo.

Nors pastaraisiais sezonais Lietuvos teniso rinktinės lyderis buvo įpratęs dalyvauti pagrindinėse atvirųjų Prancūzijos teniso pirmenybių varžybose, šįkart R. Berankis turės dalyvauti atrankoje. Paskutinį kartą kvalifikacinius mačus Paryžiuje R. Berankis žaidė dar 2014 metais, o sekmadienį ištraukus kvalifikacijos burtus paaiškėjo, su kuo 33-ejų vilniečiui teks susikauti mače antradienį.

Pirmuoju vilniečio oponentu „Didžiojo kirčio“ turnyre taps italas Raulis Brancaccio (ATP-140), kuris į Paryžių atvyksta pralaimėjęs penkias pastarąsias kovas. Visgi, lietuvio nereikėtų laikyti akivaizdžiu šio mačo favoritu, mat paskutinį kartą ant grunto R. Berankis rungtyniavo kone prieš metus, 2022-ųjų liepos mėnesį.

Šimtai valandų transliacijų ir profesionalų įžvalgos

Teniso gerbėjai galės tiesiogiai išvysti kiekvieną įtemptų varžybų mačą. „Eurosport“ kanalai ir „discovery+“ platforma, kuri Lietuvoje pasiekiama per „Go3“ televiziją, transliuos visus iki vieno vyrų ir moterų vienetų susitikimus. Be to, tiek per šiuos kanalus, tiek „Eurosport“ programėlėje bus galima sekti ir visus dvejetų bei neįgaliųjų kategorijos mačus.

„Roland Garros“ kortuose vykstantį „Didžiojo kirčio“ turnyrą transliuosime jau 35-us metus, todėl puikiai žinome, ką iš tiesų nori pamatyti mačo gyvai stebėti negalintis teniso aistruolis. Pagrindinis mūsų tikslas – sujungti gerbėjus su jų mėgstamu sportu ir jo žvaigždėmis, esame įsitikinę, kad naujos technologijos leis sukurti nepakartojamą patirtį viso turnyro metu“, – sako sako vyresnysis „Warner Bros. Discovery“, valdančios „Eurosport“ ir „discovery+“ prekės ženklus, viceprezidentas Scott Young.

Kiekvieną sportininkų judesį aikštelėje ir už jos ribų seks bei komentuos tenisą puikiai išmanantys ekspertai, tarp kurių – ir daugkartiniai „Didžiojo kirčio“ turnyrų nugalėtojai Matsas Wilanderis bei Johnas McEnore, tarp geriausių pasaulio tenisininkų 10-tuko buvę Barbara Schett ir Timas Henmanas bei dukart Prancūzijos atvirojo teniso čempionato finalininkas Alexas Corretja.

Be to, prie profesionalios komentatorių komandos prisijungia ir dabartinė ketvirtoji pasaulio raketė bei praėjusių metų „Roland Garros“ vyrų vienetų varžybų finalininkas norvegas Casperas Ruudas, kuris turnyro metu su žiūrovais išskirtinai pasidalins savo įžvalgomis.

Žiūrovų laukia net 273 valandos tiesioginių transliacijų, todėl jie nepraleis nė vieno teniso kamuoliuko padavimo. Tiesioginės laidos iš Paryžiaus bus transliuojamos ir prieš varžybas, ir po jų, o finalo savaitgalį planuojama išplėstinė tiesioginė transliacija.

Turnyro grafikas:

Gegužės 28–30 d., sekmadienis–antradienis – pirmasis atrankos etapas

Gegužės 31–birželio 1 d., trečiadienis–ketvirtadienis – antrasis atrankos etapas

Birželio 2–3 d., penktadienis–šeštadienis – trečiasis atrankos etapas

Birželio 4–5 d., sekmadienis–pirmadienis – ketvirtasis atrankos etapas

Birželio 6–7 d., antradienis–trečiadienis – moterų ir vyrų ketvirtfinaliai

Birželio 8–9 d., ketvirtadienis–penktadienis – moterų ir vyrų pusfinaliai

Birželio 10–11 d., sekmadienis–pirmadienis – moterų ir vyrų finalai