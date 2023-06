Savo ryšių su Lukašenka nekomentavusi antroji pasaulio raketė atsisakė pasmerkti karą Ukrainoje

2020 m. A. Sabalenka pasirašė palaikymo laišką Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai, kai šis ėmė reikalauti griežtai tramdyti protestuotojus. Vėliau A. Sabalenka pasirodė naujametiniame A. Lukašenkos sveikinime.

„Kaip gali būti, kad potenciali pirmoji moterų pasaulio raketė palaiko diktatorių?“, – spaudos konferencijoje buvo paklausta A. Sabalenka.

„Ačiū už klausimą, bet aš tau neturiu ką pasakyti“, – nukirto baltarusė.

Žurnalistas tęsė: „Antrasis klausimas. Jūs vis sakote, kad niekas nepalaiko karo, o kokia yra jūsų pačios pozicija? Ar galėtumėte pasakyti: aš, Aryna Sabalenka, kategoriškai smerkiu raketų atakas prieš Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos ir noriu, kad jos būtų nutrauktos?“.

A. Sabalenka vėl nukirto: „Aš tau neturiu ką pasakyti“.

„Tai reiškia, kad jūs visa tai palaikote, nes nesugebate pasisakyti prieš tai. Viskas su jumis aišku, Arina“, – pridėjo žurnalistas.

