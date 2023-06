Artėja NBA finalo startas: ar „Nuggets“ krepšininkai pirmąkart užsidės NBA čempionų karūną?

„Heat“ tapo antruoju klubu NBA istorijoje, kuris į didįjį finalą iškopė iš aštuntosios pozicijos. „Nuggets“ krepšininkai reguliariajam sezone triumfavo Vakarų konferencijoje. Jos finale Denverio ekipa 4:0 sutriuškino „Los Angeles Lakers“. Tuo tarpu „Heat“ Rytų finale 4:3 palaužė „Boston Celtics“ klubą.

Daugelis krepšinio specialistų, finalo, kuris prasidės birželio 2-ąją Lietuvos laiku, favoritais vadina „Nuggets“ krepšininkus. Svarbiu faktoriumi gali tapti tai, kad Denverio ekipos žaidėjai iki didžiojo finalo bus ilsėjęsi net 10 dienų, o oponentai – tik 3. „Nuggets“ dabar iškovojo šešias pergales iš eilės.

Šio sezono atkrintamosiose varžybose „Nuggets“ gretose nesulaikomai rungtyniauja Nikola Jokičius ir Jamalas Murray. Serbo statistika tiesiog įspūdinga – 29,9 pelnyto taško, 13,3 atkovoto kamuolio, 10,3 rezultatyvaus perdavimo, 47,4 proc. realizuotų tritaškių. J. Murray įmeta 27,7 taško.

„Heat“ puolimo vedlys – Jimmy Butleris. Jis antrajame pirmenybių etape renka 28,5 taško. Bamas Adebayo prideda 16,8. Be to, jis sugriebia 9,2 kamuolio. Per trečiąją finalo dvikovą Majamio komandoje gali pasirodyti vienas jos lyderių Tyleris Herro. Jis ilgai nerungtyniavo dėl lūžusios rankos.

Atkrintamosiose varžybose beveik pagal visus komandinius statistikos rodiklius pranašesni Denverio krepšininkai. Jie pelno 116,4 taško, o „Heat“ žaidėjai – 111,7. „Nuggets“ lenkia finalo varžovus ir kovodami dėl atšokusių kamuolių (atitinkamai 44,2 ir 41,0), ir mesdami tritaškius (38,6 ir 33,6).

Reguliariajame sezone „Nuggets“ abusyk nugalėjo Majamio klubą – 124:119 ir 112:108. Denverio ekipa „Heat“ įveikė jau šešiskart iš eilės ir devyniuose mačuose iš pastarųjų dešimties. Paskutinį sykį Majamio krepšininkai „Nuggets“ nugalėjo 2019-2020 m. čempionate.

Denverio ekipa dar nė karto netapo stipriausios pasaulio krepšinio lygos čempione. „Nuggets“ klubas, kuriame dirba lietuviai Martynas Pocius ir Tomas Balčėtis, apskritai pirmąsyk žais NBA finale.

„Heat“ komanda pajėgiausioje pasaulio lygoje triumfavo tris sykius – 2006, 2012 ir 2013 m. 2011, 2014 ir 2020-aisiais Majamio ekipa finale suklupo.

NBA finalo rungtynes tiesiogiai transliuos „TV3 Sport“ kanalas ir naujos kartos televizija „Go3“.

Transliacijų tvarkaraštis

Birželio 2 d.

3.30 val. „Nuggets“ – „Heat“.

Birželio 5 d.

3.00 val. „Nuggets“ – „Heat“.

Birželio 8 d.

3.30 val. „Heat“ – „Nuggets“.

Birželio 10 d.

3.30 val. „Heat“ – „Nuggets“.

Birželio 13 d. (jeigu reikės)

3.30 val. „Nuggets“ – „Heat“ („TV3 Sport 2“).

Birželio 16 d. (jeigu reikės)

3.30 val. „Heat“ – „Nuggets“.

Birželio 19 d. (jeigu reikės)

3.00 val. „Nuggets“ – „Heat“.