Antrajame rate serbas nesulaukė stipresnio pasipriešinimo ir pergalė pasiekė per per 3 setus. N. Džokovičius šioje dvikovoje per 2:47 val. 7:6 (7:2), 6:0, 6:3 įveikė vengrą Martoną Fucsovicsą (ATP-83).

Pirmajame sete N. Džokovičius turėjo šiek tiek problemų, kai neišlaikė persvaros ir teko žaisti pratęsimą. Tačiau antrajame sete serbas visiškai dominavo ir jį laimėjo tvos per pusvalandį.

Kitas serbo varžovas Prancūzijoje bus ispanas Alejandro Davidovichas Fokina (ATP-34).