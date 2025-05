Roland Garros naujienos: Djokovičiaus pergalė, Menšiko provokacija ir įspūdingas Moutet smūgis

Tituluočiausias „Didžiojo kirčio“ turnyrų žaidėjas serbas Novakas Djokovičius (ATP-6) startavo įtikinama pergale 6:3, 6:3, 6:3 prieš amerikietį Mackenzie McDonaldą (ATP-98). JAV tenisininkas šiame mače nė akimirkai nebuvo išsiveržęs į priekį.

Vietinius teniso gerbėjus erzinęs čekas Jakubas Menšikas (ATP-19) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 6:3 eliminavo prancūzą Alexandre‘ą Mullerį (ATP-39). Po trečiojo seto čekas nusprendė paprovokuoti prancūzus ir „dirigavo“ jų švilpimui.

„Mėgavausi mačo atmosfera. Kol sirgaliai šaukė varžovo vardą, aš įsivaizdavau, kad jie šaukia mane“, – sakė J. Menšikas.

Britas Jackas Draperis (ATP-5) 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 atlaikė italo Mattia Bellucci (ATP-68) iššūkį. Įdomu tai, kad italas „set pointą“ realizavo atlikęs padavimą „iš apačios“.

Mattia Bellucci with the underarm serve on set point against Jack Draper #RolandGarros He hit a great one at the U.S. Open last year too pic.twitter.com/0vMItS8g7M

