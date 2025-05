Osaka po pralaimėjimo „Roland Garros“ liko be pergalių ir pripažino nusivylimą savo žaidimu

Viename įdomiausių pirmojo rato mačų japonė Naomi Osaka (WTA-49) per 2 valandas 18 minučių 7:6 (7:1), 1:6, 4:6 krito prieš buvusią antrąją pasaulio raketę ispanę Paulą Badosą (WTA-10).

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės švaistė „break pointus“, o vienuoliktajame geime P. Badosai pavyko laimėti varžovės padavimų seriją (5:6). Visgi, N. Osaka įspūdingai išsigelbėjo, neutralizavo „set pointą“, išplėšė pratęsimą, o jame įrodė savo pranašumą.

Po pirmojo seto N. Osaka paprašė medicininės pertraukėlės ir...kirposi nagus.

Naomi Osaka chipped a nail and had to cut them mid-match after taking the 1st set 😂💅 pic.twitter.com/4M86N0c0Sc

REKLAMA