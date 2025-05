„Roland Garros“ sensacija: Emma Navarro patyrė triuškinamą pralaimėjimą jau pirmajame rate

Beviltiškai šiame turnyre pasirodė milijardieriaus Beno Navarro dukra amerikietė Emma Navarro (WTA-9). Pirmadienį ji buvo visiškai nepanaši į pirmo dešimtuko žaidėją ir vos per 55 minutes 0:6, 1:6 pralaimėjo ispanei Jessicai Bouzas Maneiro (WTA-68).

Beviltiškai žaidusi E. Navarro pralaimėjo pirmus 11 geimų (0:6, 0:5). Nuo dvigubo „riestainio“ amerikietę išgelbėjo tik antrojo seto šeštasis geimas, kai ji susikūrė vienintelį „break pointą“ ir jį realizavo. Tiesa, jau kitame geime E. Navarro pralaimėjo eilinę savo padavimų seriją.

Navarro struggling to win points.



One of the most shocking performances from a top 10 player that I’ve ever seen.