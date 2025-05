Cristiano Ronaldo karjeros posūkis: artėja perėjimas į „Al Hilal“ ir laukia dvikova su Madrido „Real“ Pasaulio klubų čempionate

„Al Nassr“ pasiūlymas artėja prie to, ko pageidauja pats C. Ronaldo, tačiau klubas siūlo ženkliai sumažintą atlyginimą ir dalį akcijų, o portugalas vis dar dvejoja ar verta likti komandoje, kuri nepateko į FIFA Pasaulio klubų čempionatą ir šį sezoną liko be titulų. Tuo tarpu „Al Hilal“, turtingiausias ir tituluočiausias Azijos klubas, siūlo ne tik įspūdingą atlyginimą, bet ir galimybę žaisti Pasaulio klubų čempionate JAV, kur grupės etape lauktų istorinė akistata su Madrido „Real“.

Šaltinių teigimu, C. Ronaldo jau beveik sutarė su „Al Hilal“ dėl pagrindinių kontrakto sąlygų, o oficialus pranešimas gali pasirodyti jau artimiausiomis dienomis. Klubas pakeitė poziciją ir dabar pasirengęs suteikti žvaigždei svarbų vaidmenį komandoje bei komercinę laisvę. Tuo pat metu „Al Nassr“ desperatiškai bando išlaikyti savo lyderį, tačiau po nesėkmingo sezono ir prarastos vietos pasauliniame turnyre, jų šansai mažėja.

C. Ronaldo sprendimą lemia ne tik finansai, bet ir noras dar kartą pasirodyti didžiojoje scenoje. Jei portugalas priims „Al Hilal“ pasiūlymą, jo debiutas klube įvyks birželio 18 d. Majamyje – prieš buvusią komandą Madrido „Real“ Pasaulio klubų čempionato grupės rungtynėse. Tai būtų viena laukiamiausių vasaros futbolo akistatų, pritrauksianti milijonus žiūrovų visame pasaulyje.

Šiuo metu viskas – C. Ronaldo rankose. Jis svarsto, ar likti „Al Nassr“, ar priimti „Al Hilal“ iššūkį ir dar kartą įrodyti, kad net būdamas 40-ies gali būti pagrindinė pasaulio futbolo žvaigždė. Sprendimas turi būti priimtas iki birželio 10 d., kai baigsis FIFA specialus transferų langas Pasaulio klubų čempionatui.