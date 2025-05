Mįslingas įrašas: Cristiano Ronaldo užsiminė apie naują karjeros iššūkį?

„Šis etapas baigėsi. Istorija? Ji vis dar rašoma. Ačiū visiems“, – rašė portugalas.

Priminsime, jog C. Ronaldo pasirašytas kontraktas su „Al Nassr“ galioja iki šių metų birželio mėnesio. Portugalas buvo rezultatyviausias lygos žaidėjas, pelnęs 25 įvarčius.

Visgi „Al Nassr“ finišavo trečioje turnyrinės lentelės vietoje ir neiškovojo kelialapio į Azijos Čempionų lygą.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3