Roko Jokubaičio komandos draugas pagerino visų laikų Eurolygos rekordą

Laimėtos rungtynės prieš ALBA įsimintinos buvo ir R. Jokubaičiui, kuris taip pat gerino asmeninius rekordus.

Paskutinį kartą baudą Izraelio čempionų gynėjas Eurolygos rungtynių metu buvo prametęs 2022 metų gruodžio 2 dieną.

Praeitame sezone jis metė 20 baudų ir visas pataikė, o savo rekordą galės pratęsti kitose rungtynėse, nes dvikovoje su ALBA pataikė 2/2 baudų.

Tuo tarpu „Barcelona“ gretose žaidžiantis K. Punteris buvo pataikęs 69 metimus iš eilės.

70 and still counting for John Dibartolomeo🎯@MaccabiTLVBC I #EveryGameMatters pic.twitter.com/y6mHOD3mmQ